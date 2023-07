Una ragazza di 20 anni, residente a Ravenna, ha denunciato ai carabinieri una presunta violenza sessuale da parte di due uomini, avvenuta a Milano Marittima sul litorale ravennate. La giovane ha raccontato che l’iniziale incontro, avvenuto con uno dei due denunciati, si è successivamente trasformato in un abuso compiuto da parte dello stesso uomo in compagnia di un suo amico. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, i due uomini, ora indagati a piede libero per violenza sessuale di gruppo, sono un 32enne e un 34enne entrambi residenti nella provincia di Monza-Brianza.

L’incontro fra la ragazza e uno dei due denunciati è avvenuto all’interno di un locale della zona e si è trasformato prima nella consumazione di un rapporto sessuale consensuale fra i due e, in seguito, in un pernottamento nella stanza d’albergo del ragazzo. La violenza sarebbe avvenuta qualche ora dopo proprio nella stanza quando la ragazza, dopo aver preso sonno, è stata svegliata dai palpeggiamenti dei due ragazzi nel tentativo di coinvolgerla in un rapporto a tre. La giovane è fuggita urlando per tornare al proprio hotel dove ha poi allertato le forze dell’ordine. Nelle ore successive i carabinieri in breve tempo hanno rintracciato e identificato i due sospetti.