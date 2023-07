Non è un periodo facile per Wanda Nara e per i suoi cari. Da quando, nei giorni scorsi, si è diffusa la notizia di condizioni di salute delicate per la showgirl, tutta l’Argentina – e non solo – è con il fiato sospeso. Ora anche l’ex marito Maxi Lopez, da cui Wanda ha avuto tre figli, è volato dalla ex consorte per stare accanto a lei e ai ragazzi. Non senza qualche difficoltà.

Lopez ha infatti perso le staffe a causa del ritardo della compagnia di volo scrivendo su Threads: “Ti rubano i soldi facendoti pagare più biglietti e c’è sempre un ritardo nelle coincidenze”. E ancora: “Se perdo il volo per andare a trovare i miei figli do fuoco a Francoforte. Uomo avvisato, mezzo salvato”.

In attesa di scoprire la verità sulla sua salute, Wanda Nara si è allontanata dai social. Chi invece ha rotto il silenzio è il marito Mauro Icardi, intenzionato a restare vicino alla showgirl finché il quadro clinico non sarà chiaro. Sui social il calciatore ha condiviso alcuni scatti che ritraggono la coppia alla serata di gala per gli Oscar della tv argentina, durante la quale Wanda ha ricevuto un premio per la conduzione dell’edizione locale di Masterchef.