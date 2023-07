Dopo Sinisa Mihajlovic e Silvio Berlusconi, ora anche Wanda Nara sembrerebbe soffrire di leucemia. A renderlo noto nella giornata del 14 luglio, citando fonti attendibili, il giornalista Jorge Lanata nel suo programma radiofonico a Radio Mitre. L’imprenditrice e conduttrice televisiva, nonché moglie e agente di Mauro Icardi, è stata ricoverata d’urgenza in un ospedale nel quartiere Palermo di Buenos Aires: sulle sue reali condizioni c’è la massima segretezza.

Secondo ‘La Nacion’, Wanda Nara ha dovuto sospendere un viaggio di famiglia che aveva programmato in Europa, a Milano, per forti dolori addominali. Dal momento che gli esami hanno rilevato un livello alto di globuli bianchi, Wanda è stata sottoposta a una successiva serie di controlli più accurati, dei quali si attendono i risultati. I medici hanno quindi deciso di ricoverarla per qualche ora, per poi dimetterla. Fonti argentine riferiscono che avrebbe un’infiammazione alla milza.

Il giornalista Lanata, nel corso della trasmissione, ha dichiarato: “Faranno una puntura del midollo per diagnosticare definitivamente quel che è già pubblico, ma resta segreto e ci sono stati contatti di persone vicine a Wanda con Fundaleu, un centro specializzato nella cura della leucemia“.