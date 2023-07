Dopo l’intervento d’urgenza per una peritonite, Fiordaliso è stata ricoverata nuovamente in ospedale per una ricaduta. A raccontarlo, nella giornata del 14 luglio, è stata la stessa artista con un post su Instagram che ha raccolto centinaia di commenti di supporto e vicinanza. “Sono di nuovo al pronto soccorso. Ho avuto una ricaduta, mi ricoverano e forse mi rioperano. Andiamo avanti, ne usciremo prima o poi”, ha spiegato ai suoi follower mostrandosi nel letto d’ospedale con indosso la mascherina chirurgica.

Poi su Twitter lo sfogo: “Posso dirvi anche basta? Ma basta, che anno terribile per me“. Parole di incoraggiamento e auguri di pronta guarigione sono arrivati anche da colleghi come Paola Iezzi (la cantante del duo Paola e Chiara) che le ha scritto: “Amore nooo…forza, tieni duro, non mollare. Come sempre, sii forte”. E ancora, Mietta (vincitrice di Sanremo nel 1989): “Marina bellissima, riprenditi presto” e l’attrice Milena Miconi: “Forza tesoro, un abbraccio forte”.

