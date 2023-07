Un giudizio lapidario, senza filtri né giri di parole. È grande polemica su un commento che Enrico Brignano, dal suo profilo Instagram, avrebbe pubblicato sotto un post del cantante Mario Forte. Ma andiamo con ordine. Poche ore fa, l’artista ha aggiunto sul proprio profilo Instagram un reel che lo ritrae a un gender reveal mentre canta uno dei suoi successi, Sarà lui, sarà lei? (Baby Shower). Tra i numerosi commenti, è comparso anche quello dell’attore e comico, che ha sentenziato: “Pattume”. Subito molti utenti, artisti e volti napoletani si sono schierati in difesa del cantante.

Lo stesso Forte ha replicato a Brignano in un post sui propri profili social: “Caro Enrico. Sono Mario, non abbiamo mai avuto il piacere di conoscerci. Speravo non fosse questo il modo principale. Quello che tu definisci pattume è il mio lavoro, spesso è un momento di gioia regalato ad alcune persone. Ti chiedo scusa. Già sto leggendo le risposte che stai ricevendo, ma purtroppo o per fortuna Napoli è come una madre per noi. Se le tocchi un figlio, insorgono tutti i suoi fratelli”, ha scritto il cantante. E ancora: “Sai, a volte è dura rispondere, ci vuole forza. Gran parte della mia l’ho impiegata per sconfiggere la malattia. Ho stretto la mano alla morte, ma non è riuscita a tirarmi con sé. II pattume ce l’ha fatta. Non lo dico per impietosirti, ma solo per far capire che dietro le persone c’è una storia. E tu non eri quella che credevamo”, ha continuato. Infine, ha aggiunto: “Allora capirai se non ho la forza di rispondere, ma con quel briciolo che mi resta ti auguro la nostra leggerezza, la nostra voglia di vivere e la facoltà di non definire pattume le altre persone. Sono molto dispiaciuto. A presto”.

Sotto il post, l’abbraccio solidale di amici, musicisti e sportivi. “Bravo Mario”, il commento del capitano della Lazio Ciro Immobile; “Ma quello voleva un po’ di pubblicità per gli spettacoli che ha a Napoli? Non si vede e non si sente più, oggi ha avuto un po’ di visibilità grazie alla ‘pattumiera’”, ha scritto l’artista napoletana Paola Pezone. Messaggi di vicinanza anche dalla cantante Nancy Coppola (“Bravo Mario, sempre a testa alta”) e da Amedeo Grieco del duo comico Pio & Amedeo, che ha mostrato il suo sostegno a Forte con le emoji di un applauso. Ancora, tante altre dimostrazioni di solidarietà.

In aiuto a Brignano è intervenuta Flora Canto, moglie del comico. L’attrice ha fornito la sua versione in un commento, sostenendo che l’account del marito fosse stato hackerato: “Caro Mario stiamo cercando di capire cosa è accaduto! Ma Enrico non ha mai scritto quel commento…figurati che al nostro matrimonio la mia sorpresa era avere ospite Sannino, perché noi amiamo la musica napoletana con tutti i loro cantanti! Quindi appena avremo capito cosa è accaduto e se hanno hackerato il suo profilo sarai il primo a saperlo!”, ha assicurato. Poi, un ulteriore video di spiegazioni su Instagram e, poche ore fa, un’ultima storia sul proprio profilo: “Cari amici napoletani… tranquilli! Sarà Enrico a parlare con il cantante e spiegare l’accaduto! È tutto ok! Noi amiamo follemente Napoli e la musica napoletana”, ha dichiarato Canto. Tutto è bene quel che finisce bene?