Incontro ravvicinato con una balena per Ilary Blasi. La showgirl, dopo le recenti fatiche de L’Isola dei famosi, si sta godendo una vacanza in Brasile con il fidanzato Bastian Muller. E proprio durante una delle loro avventure in terra carioca hanno avuto il privilegio di osservare da vicino il grandioso cetaceo.

L’INCONTRO CON LA BALENA

È la stessa Ilary a immortalare quel momento nelle proprie Instagram stories. Inquadrando le onde direttamente dalla barca, dopo pochi istanti la balena fa mostra di sé emergendo dalle acque per poi inabissarsi nuovamente nelle profondità oceaniche. “Eccola, eccola, è enorme!” grida emozionata la conduttrice. Un momento che sicuramente rimarrà scolpito nel cuore della coppia, che, come si deduce da una story di Bastian, si appresta a lasciare Rio de Janeiro: “Last day in paradise, bye bye” scrive Muller, salutando la città che ha ospitato lui e la compagna in questi giorni.

IL MANCATO INCONTRO DELUDE LA FAN

Una vacanza da sogno, che nelle ultime ore sta facendo parlare anche per un presunto episodio che vede protagoniste Ilary Blasi e una fan, che sarebbe stata respinta proprio dalla showgirl. Sotto l’ultimo post della presentatrice, infatti, una follower fa presente: “Buonasera volevo far presente che al momento dello scatto della foto eravamo lì e ti abbiamo riconosciuta, ci avrebbe fatto piacere avvicinarci e salutarti, ma il tuo labiale (non molto elegante) ci ha fatto capire che non era il caso e ci siamo allontanati. Ricordo che un personaggio pubblico è pubblico perché la gente lo ha fatto diventare tale, a volte per le capacità artistiche o professionali che riveste a volte senza un perché! Sono rimasta delusa non è mio intento denigrare o offendere nessuno”.

IL FUTURO TELEVISIVO DI ILARY BLASI

Vacanze a parte, in questi giorni si parla di Ilary Blasi anche per quanto emerso nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset 2023-2024. La ex signora Totti al momento è stata ‘congelata’. Queste infatti le parole di Pier Silvio Berlusconi sul futuro in tv della showgirl: “Siamo soddisfatti dell’ultima Isola dei Famosi e della conduzione di Ilary. Ho letto molte cose, ci sarà ma potrebbe essere che l’Isola slitti di una stagione”.