A inizio anno era diventato noto per alcuni commenti offensivi nei confronti della segretaria del Pd, Elly Schlein. Un paio di mesi fa, invece, si era fatto immortalare in palestra, mentre sollevava alcuni pesi, e pregava Dio di dargli la forza “per un comunista in meno”. Ora il sindaco di Grossetto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, compare nella videoclip di ConteMax Venturacci, intitolata Ricordi d’estate. Il primo cittadino fa il verso a uno dei più grandi musicisti della storia contemporanea, Giorgio Moroder, vincitore di tre premi Oscar, quando nella canzone prodotta coi Duft Punk, Giorgio by Moroder, dice: “My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio”.