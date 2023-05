“Dio, dammi la forza. Per un comunista in meno…”. Il sindaco di centrodestra di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, non è nuovo a uscite opinabili (e offensive). Qualche giorno fa si è fatto filmare in palestra, alla macchina per i pettorali, mentre fatica e chiude le estremità della chest press ed esclama, a mo’ di minaccia: “Per un comunista in meno”. Lo scorso marzo Vivarelli Colonna aveva offeso la segretaria del Pd, Elly Schlein, raffigurata in una collage con alcuni cavalli e la scritta “per due euro spesi per votare alle primarie Pd cosa volevate, Belen?”.

Video Instagram