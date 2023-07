“Stasera è arrivata al limite. Basta. Voglio il falò immediato“. Colpo di scena nella terza puntata di Temptation Island andata in onda il 10 luglio. Cosa è successo? Gabriela ha baciato il tentatore Fouad. Giuseppe dopo la rivelazione di lei e le immagini non ha resistito e ha chiesto il falò di confronto con la fidanzata.

I fatti. La crisi di coppia che va avanti da giorni – soprattutto dopo che Gabriela ha visto delle immagini compromettenti del suo ‘American boy’ – ora sembra essere arrivata ad un punto di non ritorno. E il duro sfogo di entrambi ha visto il conduttore Filippo Bisciglia obbligato ad intervenire: “Ragazzi con calma”. I due però hanno continuato per la loro strada inondata da sentimenti di rabbia e delusione. “Tutti prima di partire ti avevano detto di non sbagliare“, ha detto adirato Giuseppe. Ma Gabriela, soddisfatta dalla reazione del fidanzato, ha sentenziato: “Sono contenta che sta soffrendo il ba***rdo”. Ancora: “Io sono entrata qua dentro perchè sono stata male, mi ha riempita di corna per 7 anni e da gennaio che sono più fredda”. Infatti, Gabriela e Giuseppe stanno insieme da 7 anni, ma lei a gennaio aveva scoperto che il fidanzato si era iscritto di nascosto ad un sito di incontri con il nome di ‘American boy’: “(…) A gennaio ho scoperto che lui si era iscritto, di nascosto, a un sito di incontri. Solo che per sbaglio il cretino ha dato il mio numero e quindi io ho ricevuto un messaggio su Whatsapp con scritto ‘Stasera ci dobbiamo vedere'”, aveva raccontato.

Poi ha continuato, sempre durante il falò di confronto: “Lui è venuto qui perché dovevo fidarmi… Tu dovevi avere le pa**e di dirmi in faccia che ci siamo messi insieme troppo piccoli e tu vuoi stare fuori”. A questo punto, colpito nel segno, il ragazzo ha cercato di giustificare le sue azioni: “Ho 24 anni voglio avere più spazio, a me hanno ferito le parole”. Poi, la rottura.

Gabriela ha confessato cosa è accaduto nel villino dei single dove non ci sono telecamere: “Sì, ci siamo baciati (riferendosi al tentatore, ndr) ma non siamo stati a letto insieme. È un ragazzo che mi attrae, mi ha saputo prendere mentalmente mi sono liberata. Tu mi hai messo le corna e io mi sono svegliata. Certo che l’ho fatto, non posso dire che non è vero”. Ferito nell’orgoglio, Giuseppe non ha resistito e ha deciso di lasciare da solo il programma: “Io la amo ancora ma non posso perdonare questa cosa. Lo ha fatto in tv e l’ha vista tutta l’Italia. Avere una relazione troppo chiusa non mi fa stare bene. Mi aspettavo un’altra persona”. Dall’altra parte, anche Gabriela è andata via da single: “Ti amo ancora, nonostante l’attrazione per Fouad. Ma lascio il programma da sola”. La loro storia è realmente finita? A lanciare l’amo è lo stesso conduttore che a fine puntata ha insinuato il dubbio negli spettatori: “Il viaggio nei sentimenti di Gabriela e Giuseppe non è finito qui… Cosa accadrà?”.