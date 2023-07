Protesta ieri sera di un gruppo di lavoratori del sindacato Usb con bandiere, striscioni e megafoni all’esterno del parco di Marina di Pietrasanta (Lucca), sul lungomare, mentre alla Versiliana stava intervenendo la ministra del Turismo, Daniela Santanchè. L’accesso dei manifestanti alla pineta in cui si svolge la manifestazione è stato sbarrato dalla forze dell’ordine. “Vergogna vergogna, difendete una ministra che non paga le tasse. Siete corrotti come lei se non ci fate passare. Ora andiamo al Twiga”, hanno urlato i contestatori alla polizia, schierata davanti al cancello.

