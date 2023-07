Show nello show durante l’ultimo appuntamento con il Tim Summer Hits a Rimini. Come si vede in questo video che è diventato subito virale sui social, il cantante Federico Rossi è sceso dal palco e, nel bel mezzo del concerto, si è avvicinato ad una fan in prima fila, ha cantato guardandola dritto negli occhi e poi l’ha baciata. Proprio così. Una scena a sorpresa che ha spiazzato tutti i presenti, in primis proprio la fortunata ragazza, e che ha subito scatenato i commenti: in molti, infatti, si sono chiesti chi sia quella giovane, ipotizzando che il gesto di Federico Rossi non sia così casuale…. Di certo c’è che, se davvero i due sono fidanzati, lo scopriremo presto.