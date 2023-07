Disavventura per Alessandra Fumagalli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La ragazza è rimasta coinvolta in un incidente stradale, più nel dettaglio in uno schianto contro un uomo che stava andando a sposarsi. Proprio così. È stata lei stessa a raccontare tutto sul suo profilo Instagram, condividendo con i follower i momenti di apprensione: “Ho fatto un incidente e sono su un marciapiede ad aspettare i vigili, sarò assente per un po’”, ha esordito mostrandosi seduta sul ciglio della strada con una targa in mano.

La giovane ha poi spiegato meglio l’accaduto: inizialmente, il conducente dell’altro veicolo coinvolto nell’incidente si è limitato a dirle che aveva un matrimonio, poi – vedendo che lei stava bene – se ne è andato via pochi istanti dopo lo scontro, lasciando Fumagalli sola in attesa dei vigili. Solo in seguito la giovane ha scoperto che l’uomo aveva un “alibi” di ferro: era particolarmente di fretta perché in realtà il matrimonio a cui doveva partecipare era proprio il suo. Sì, avete capito bene: il ragazzo coinvolto nell’incidente con Alesandra Fumagalli era proprio lo sposo.

Per fortuna nessuna conseguenza per l’ex corteggiatrice scelta dal tronista Luca Daffrè (tra i due la storia d’amore nata sul piccolo schermo è durata poco più di una settimana). Sempre lei ha infatti scritto sempre sul suo profilo Instagram: “Io sto bene. Ho solo la macchina da buttare e mi è rimasta la targa come gadget”. Il malcapitato sposo è poi tornato per sistemare tutto, come ha tenuto a precisare lei: “Il ragazzo di ieri era proprio lo sposo. Per questo mi ha piantata lì. Però oggi è tornato e stiamo sistemando tutto”.