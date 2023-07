A breve i Ferragnez traslocheranno nella nuova maxi casa di Milano, di cui i loro follower hanno potuto seguire su Instagram anche l’avanzamento dei lavori. Intanto la coppia più amata d’Italia ha messo a segno un altro acquisto da sogno: una villa sulle sponde del Lago di Como, di cui l’imprenditrice digitale aveva svelato alcuni scorsi la scorsa settimana, subito dopo l’inaugurazione. E quale altro momento migliore del weekend per andare a godersi il “meritato relax” nella nuova dimora? Marito e pargoli al seguito, Chiara Ferragni ha quindi abbandonato lo smog di Milano per andare a prendere la tintarella a bordo piscina, mostrando ai suoi fan le ore trascorse tra i giri insieme al Fedez con la loro nuova barca (battezzata “Raviolo” e guidata dal buon Franco Lucia, ovvero il papà del rapper) e i disegni dei figlioletti, senza tralasciare qualche scatto davanti allo specchio per sfoggiare il nuovo bikini. I Ferragnez bazzicano spesso il Lago di Como: solo pochi giorni fa erano stati ospiti della residenza esclusiva Villa Bonomi.

