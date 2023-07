“Meloni per aspirare ad andare al Governo si è andata a raccomandare a Washington e Bruxelles di questa linea bellicista. Lo ha fatto pubblicamente e anche riservatamente con le massime rassicurazioni”. Così il leader M5s Giuseppe Conte, parlando al Festival del giornalismo e del libro di inchiesta di Massa Lubrense (Napoli) in un incontro con il fondatore del Fatto Quotidiano, Antonio Padellaro e il giornalista Vincenzo Iurillo. “Per me chi è patriota è perché risponde solo al popolo italiano. Se davvero si vuole aspirare alla leadership del Paese non si scende a patti”, continua ancora Conte, evidenziando che nel suo percorso si è “piegato solo agli interessi nazionali del popolo italiano”.

Nel suo intervento Conte ha anche ribadito la linea non bellicista del Movimento 5 stelle, evidenziando che il ritorno “tecnologico” e “occupazionale” deve esserci “nella transizione ecologica” e non “per fabbricare armi e munizioni”.