Chi non vorrebbe un upgrade gratuito del proprio biglietto con tariffa economy per viaggiare comodamente servito e riverito in prima classe? Ecco, tutto ciò sarebbe più facile del previsto. A rivelarlo è Cierra Mistt, hostess statunitense di 29 anni, che nei video pubblicati sul suo canale TikTok rivela trucchi, segreti e retroscena dei viaggi in aereo. Come, appunto, questo per volare in prima classe.

“Prima regola: chi è seduto nelle ultime file ha maggiori probabilità di essere spostato in prima classe“, esordisce la donna in uno dei suoi ultimi video, diventato virale in queste ore sul web. Il motivo? “Per questioni di peso ed equilibro dell’aereo, spesso capita che ci siano troppi posti vuoti in prima classe, in testa all’aereo, e che sia invece tutto pieno in economy, in coda all’aereo. Quindi l’equipaggio inizia a chiedere ai passeggeri se si vogliono spostare in prima classe. Gli assistenti di volto scelgono le persone nell’ultima fila perché poi potranno sedersi lì dopo aver svolto il loro servizio“, spiega Cierra.

Non solo. C’è anche un altro modo per ottenere un upgrade gratuito: a detta dell’hostess, bisogna avere la prontezza di offrirsi volontari di cambiare volo quando quello prenotato è in overbooking e il personale di terra chiede se ci siano volontari disponibili a cambiare viaggio in cambio di sconti. “Basta presentarsi lì, richiedere il rimborso in contanti e la cortesia di riprenotare il volo in prima classe per compensare il tempo perso. Funziona al 99,99%“. Certo, bisogna tenere sempre conto, però, che questi suoi consigli si riferiscono al sistema statunitense. In Italia – e soprattutto nei voli low cost – non è detto che funzioni allo stesso modo.