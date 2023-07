“Ma la dedica più speciale va a te. A te che mi hai rubato le Airpods in stazione Centrale. Spero tu le possa usare per ascoltare musica in sala d’aspetto del pronto soccorso, una notte, dopo l’ennesimo attacco di diarrea, talmente potente che il Gange in confronto sarà una sorgente montana“. È questo il duro sfogo a cui si è lasciato andare Luca Vezil dopo essersi accorto di esser stato vittima di un furto: qualcuno gli ha infatti rubato le sue Airpods, ovvero le cuffiette auricolari della Apple.

L’influencer ex fidanzato di Valentina Ferragni, ha trascorso qualche giorno di vacanza in Costiera Amalfitana con la nuova fiamma Virginia Stablum, quindi ha fatto tappa a Napoli ed è rientrato a Milano. Proprio nel capoluogo lombardo, in stazione Centrale, qualcuno – approfittando della folla di turisti e viaggiatori – gli ha sottratto con destrezza le cuffiette. E lui, quando se ne è accorto, non gliele ha certo mandate a dire. Infine, si è arreso e non ha potuto far altro che comprarne un paio nuove.