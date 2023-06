Le persone sono divise dalle culture, dalle distanze e soprattutto dalle diverse lingue parlate. Eppure, c’è qualcosa che da sempre unisce tutti i popoli: la musica. E proprio questa ha messo insieme due big come i Coldplay e Zucchero Fornaciari, regalando uno spettacolo unico ai fan. Andiamo con ordine. I Coldplay, sono legati da tempo a Zucchero da un’amicizia profonda nata in sala di registrazione a Los Angeles, stanno continuando il loro tour in Italia e nella serata del 26 giugno si stavano esibendo allo Stadio San Siro di Milano, quando hanno invitato a sorpresa sul palco proprio l’artista italiano – presente tra il pubblico – per un duetto sulle note di Diamante. Chris Martin, frontman della band, ha poi lasciato spazio a Zucchero che si è esibito con una performance voce e chitarra di Hey Man.

“Una delle cose che mi piace di più di questo mestiere è l’improvvisazione. – ha scritto Zucchero il giorno dopo a cornice di un reels che riprendeva le sue performance – Ieri sera a San Siro a sorpresa i @coldplay mi hanno invitato sul palco e mi hanno chiesto di cantare “Diamante” con loro e poi di fare un altro brano mio”. Ammette: “E con un po’ di imbarazzo ho improvvisato Hey man, voce e chitarra. E sentire tutto il pubblico cantare insieme a noi è stato un momento molto forte che non dimenticherò”.

“Finito il concerto, quando ero già in macchina, mi è arrivato questo bellissimo messaggio di Chris Martin: ‘Zucchero, our brother forever THANK YOU so much for being here today'”, ovvero “Zucchero, nostro fratello per sempre, grazie per essere stato qui oggi”. “Tutto questo si chiama “anima”, “amore” e “rispetto” che dovrebbe esistere sempre non solo tra artisti ma soprattutto tra esseri umani”, conclude il cantautore.