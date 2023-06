La Premier League torna a mettere gli occhi su Milano, ma questa volta bussa alla porta del Milan. Il Newcastle è a caccia di rinforzi per il suo centrocampo per disputare la prossima Champions: dopo aver manifestato interesse per il nerazzurro Nicolò Barella, adesso è pronta un’offerta per il rossonero Sandro Tonali. E in questo caso l’affondo pare concreto: il club inglese di proprietà del fondo sovrano saudita Pif può investire fino a 60 milioni di euro per portare in Inghilterra il centrocampista della Nazionale Under 21. Una cifra che tenta il Milan, perché con quei soldi potrebbe sbloccare il suo mercato in entrata.

Secondo La Gazzetta dello Sport, a questo punto diventa cruciale la volontà dello stesso Tonali, per cui è pronto un contratto da circa 8 milioni a stagione. Per ora sembra difficile che il numero 8 del Milan possa lasciare i rossoneri, dove già è una bandiera. Ma un’eventuale tentennamento della società potrebbe fargli cambiare idea. Il club, dopo aver cacciato Maldini e Massara, è al lavoro per rafforzare la rosa in mano al tecnico Pioli: una cessione del genere potrebbe sbloccare gli arrivi di Loftus-Cheek e Pulisic dal Chelsea, così come la trattativa per Marcus Thuram. L’attaccante francese è libero a parametro zero dopo aver deciso di non rinnovare con il Borussia Monchengladbach, ma c’è la concorrenza del Psg.

Intanto, le sirene inglesi suonano anche in casa Inter. Oltremanica guardano con interesse ad alcuni giocatori chiave dello scacchiere di Simone Inzaghi, nonché due titolari della Nazionale. Federico Dimarco dopo una stagione straordinaria è finito nel mirino del Manchester United, su richiesta del tecnico Erik Ten Hag. Discorso simile per Nicolò Barella, nei radar del Liverpool di Jurgen Klopp oltre che del solito United e appunto del Newcastle. L’Inter attualmente fa muro per entrambi, anche perché i giocatori in uscita sono altri. Da Robin Gosens a Edin Dzeko e Joaquin Correa. Fino alla cessione ormai sempre più probabile di Marcelo Brozovic, che però non andrà in Premier: su di lui ci sono l’interesse della Saudi Pro League e del Barcellona.