Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis non hanno preso parte ai funerali di Silvio Berlusconi. I due ex coniugi, storica coppia della tv italiana, non sono stati presenti alle esequie dell’ex premier al Duomo di Milano, come altri volti noti di Mediaset (tra i quali Maria De Filippi in bianco, Silvia Toffanin, Gerry Scotti…). A rivelarne il motivo è stata la stessa imprenditrice attraverso alcune storie sul proprio profilo Instagram. Di fronte a lei un grande schermo sintonizzato su Canale 5 per seguire la diretta della cerimonia (in onda sulle reti Mediaset e Rai) e uno studio gremito. “L’unico modo per essere lì”, ha scritto Bruganelli, corredando il pensiero con un cuore. Gli ex coniugi avevano presenziato tra le prime file, pochi mesi fa, per l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo; entrambi, invece, assenti ieri al funerale di Berlusconi. Ma pare proprio che Bonolis non abbia potuto fare a meno di registrare una nuova puntata di Ciao Darwin. Un programma Mediaset, per cui Pier Silvio Berlusconi e famiglia avranno compreso. Non si conosce, però, il motivo per il quale i due non siano riusciti a rimandare la registrazione programmata chiaramente da tempo. Probabilmente questioni di organizzazione e di decisioni prese con largo anticipo.

SONIA BRUGANELLI FA GLI AUGURI DI COMPLEANNO ALL’EX MARITO – Nonostante la triste atmosfera per l’ultimo saluto al fondatore di Mediaset, nella giornata di ieri Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno avuto anche un motivo per sorridere. L’imprenditrice e opinionista del Grande Fratello Vip 7, infatti, ha fatto gli auguri all’ex marito per il suo 62esimo compleanno e, con un post su Instagram, ha mostrato la torta realizzata per l’occasione. “Auguri papà”, il testo sul dolce. Accanto, una candelina spezzata. “Auguri Paolo Bonolis, quella candelina spezzata mi incuriosisce molto”, il commento di Bruganelli, che ha così manifestato la sua curiosità di conoscere il desiderio espresso dal conduttore.

Nonostante l’ufficialità della separazione, annunciata in un’intervista a Vanity Fair lo scorso 6 giugno, la coppia è rimasta legata da rapporti lavorativi e dal legame genitoriale. La fine del matrimonio, comunque, non è in discussione. A confermarlo è stata la stessa Bruganelli, che ha raccontato al magazine diretto da Simone Marchetti le sue sensazioni degli ultimi tempi: “Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia. Da quando è morto mio padre, poi, ho proiettato il legame che avevo con lui su Paolo, il quale così è diventato un amico, un confidente. Quando ci siamo fidanzati io avevo 23 anni, non ero ancora laureata, lui era un uomo. Soltanto con il tempo e di fronte a certe circostanze abbiamo preso coscienza delle nostre differenze. Per esempio, Paolo è sempre stato molto romantico e molto passionale, al contrario di me che non lo sono affatto”. E il conduttore si è dovuto arrendere ad accettare la decisione dell’ex moglie: “Non ho potuto fare altro che capire, è finita così. Non fa piacere, ma non puoi pretendere che la vita degli altri debba per forza corrispondere alla tua”.