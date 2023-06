Avete presente quando i magazine o i rotocalchi che dir si voglia titolano “rivelazioni choc” (accade spesso) e uno pensa ‘chissà che cosa mai avranno da dire’? Ecco, stavolta le indiscrezioni che arrivano dal Regno Unito e dalla rivista OK riguardano il principe Harry e Meghan Markle. Cosa sta accadendo? Secondo l’esperta di royals Jennie Bond “il divorzio è solo questione di tempo. Fonti certe interne a Buckingham Palace hanno confermato che Harry, senza Meghan, sarebbe immediatamente perdonato dal re e dalla famiglia”. Insomma, rivelazioni choc? Se confermate, sì. Col gossip non si sa mai ma le notizie di cronaca rosa segnalano da un po’ come i due sarebbero lontani, divisi da diverse ambizioni: lei proiettato verso lo star system, lui in cerca di discrezione, stabilità. Che succederà? Bond sembra certo che Harry sarebbe riaccolto in famiglia “recuperando il terreno che ha perso”.