Dicono che ci sia un prima e dopo Berlusconi nel calcio, nella televisione e nella politica. Di sicuro c’è nello studio dell’immagine, ben prima dell’acceso dibattito su Elly Schlein e l’armocromia. Rossella Migliaccio, autrice ed esperta d’immagine, la prima a introdurre in Italia l’Armocromia, racconta come l’ascesa di Silvio Berlusconi abbia portato a una rivoluzione della politica italiana in termini estetici e stilistici, non solo in riferimento agli abiti e agli accessori che hanno contraddistinto lo stile dell’ex presidente del Consiglio, ma anche in fatto di regia, scenografia e piccoli dettagli che forse sono sfuggiti al grande pubblico.