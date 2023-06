“A Dio, Silvio“. Così l’addio di Giorgia Meloni a Silvio Berlusconi ieri 12 giugno su Twitter. Le poche parole ad accompagnare un video di cordoglio per la scomparsa dell’ex premier. Un tweet che è stato commentato, tra i tantissimi altri, anche da Massimo Boldi: “E ora tocca a te”. L’attore intendeva parlare di leadership ma il messaggio è suonato malissimo a tanti utenti: “Ma cosa ha scritto?”, “Ma le sta augurando la morte?”, “Ditemi che non è vero”, e così via. Alcuni hanno subito capito e consigliato quindi di cancellare tutto. Un saggio suggerimento? Insomma, perché il tweet continua a girare: “Ovviamente Massimo Boldi voleva dire un’altra cosa e infatti ha cancellato il tweet. Però ho riso tanto. Ma tanto tanto tanto”, scrive qualcuno. La circostanza non era certo da ridere la ma gaffe involontaria di “Cipollino” ha sortito questo effetto.