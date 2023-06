Si è strozzato durante le operazioni di tolettatura. È quello che è accaduto ad un cane corso lunedì 12 giugno, ad Ardea, in provincia di Roma. L’animale, di circa 10 anni, era stato portato dal proprietario nel negozio per le attività di routine quando, probabilmente a causa della presenza di un altro cane, ha iniziato a manifestare segni di nervosismo, dimenandosi e attorcigliandosi al collo la catena che lo legava, che ha finito per soffocarlo.

Durante la concitazione, la dipendente del negozio di tolettatura ha tentato di liberare l’animale, ma è stata azzannata alle braccia, riportando diverse ferite: sul posto sono intervenuti i carabinieri ed è stato necessario anche l’intervento del personale del servizio veterinario della Asl di Albano Laziale.