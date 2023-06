La notizia della morte di Silvio Berlusconi fa il giro del mondo, campeggia su tutti i siti d’informazione, salvo che sul sito ufficiale di Forza Italia. Ci sono volute sei ore per vedere una foto e una scritta con il triste annuncio. Per tutta la mattina il sito ufficiale del partito non menzionava neppure la scomparsa del leader, l’etichetta che ha campeggiato per ore era la solita con lo slogan di sempre “aderisci a Forza Italia” e la richiesta “Dona il 2xmille”. Anche le pagine social sono rimaste ferme: la pagina ufficiale di Facebook “Silvio Berlusconi” è tuttora ferma al 5 giugno, con un post sui 209 anni dell’Arma dei Carabinieri. Istagram ha una classica foto con le bandiere tricolore e la scritta: “Bentornato a casa Presidente!”. Quella del partito si limita a una post con la frase di circostanza “Vorremmo non lasciarti mai andare via. Ciao Presidente. La tua comunità politica”.

Ma l’annuncio di quella comunità, dopo i circoli e tutte le altre, ad oggi colleziona giusto 120 condivisioni e 129 commenti. “Avremmo voluto non leggere mai questa notizia”, uno dei tanti. E infatti sui canali ufficiali del partito, in evidente stato di choc anche per l’incerto futuro che si apre ora nei rapporti ad ogni livello, locale e nazionale, parlamentare e governativo il triste annuncio non si legge per ore. Non c’è traccia del fu “l’esercito di Silvio”. A zero sta anche la pagina dell’ultima filiazione in questo campo, l’ennesimo movimento per federare i moderati “L’altra Italia” lanciato nel 2019: un post con foto, 4 commenti e 9 condivisioni.