Giugno è arrivato e con lui anche la fine della scuola. E così, i bambini, elettrizzati, festeggiano la conclusione di un percorso di crescita durato un anno e l’arrivo delle vacanze. Leone Lucia Ferragni non fa eccezione. La sua scuola, la St. Louis (scuola internazionale di Milano che garantisce una formazione bilingue agli studenti), ha salutato i suoi bimbi con una festa hawaiana. Presenti, insieme agli altri genitori, anche Chiara Ferragni e Fedez, i quali hanno condiviso sui social diverse scene dell’evento. E proprio durante un video della moglie, Fedez, che in queste ore è sotto ai riflettori per aver spiegato su YouTube il motivo della rottura con Luis Sal, si è mostrato con un look casual. Piccolo strappo al dress code che gli ha permesso di rimanere fedele al suo stile. Tra le risate di Chiara e di un Leone tutto allegro e sorridente, il rapper ha spiegato: “Siamo alla festa di Leo. Tutti gli altri papà sono in giacca e cravatta, io mi confondo con la gioventù: vi faccio vedere il mio look”. E alzandosi in piedi ha mostrato t-shirt nera senza maniche, bermuda di jeans del brand Billionaire Boys Club e ciabatte nere Crocs.