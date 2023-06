Tra Madonna e suo figlio adottivo David Banda il collante è il ballo. Il 17enne, adottato assieme all’ex marito Guy Ritchie, è un talento del calcio ma in più occasioni ha dimostrato di essere uno strepitoso ballerino. Così, alla vigilia del nuovo tour mondiale, la diva 64enne sta preparando le corografie con lui. E sui social il video di mamma e figlio che si lasciano travolgere dai ritmi latini è già virale. David non è l’unico figlio di Louise Veronica Ciccone (nome all’anagrafe). La sua, infatti, è una grande famiglia composta da altri cinque figli: Rocco Ritchie di 22 anni, Lourdes Leon, 26 anni, Merci di 15 anni e infine le gemelle Estere e Stella, la cui adozione è stata ultimata nel 2017 in Malawi. Durante un’intervista a British Vogue la cantante ha ammesso: “David è quello con cui ho di più in comune. Mi sento come se mi capisse; ha più del mio DNA degli altri miei figli finora”.