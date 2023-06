Le forze russe avrebbero ricevuto armi di fabbricazione cinese, secondo l’emittente ucraina Rbc e secondo il sito ucraino Defense Express, e lo dimostrerebbe un video, la cui pubblicazione il 6 giugno è attribuita a Ramzan Kadyrov, in cui il presidente ceceno e comandante delle truppe speciali cecene esibisce un lotto di autoblindate militare China Tiger, di cui se ne vedono otto, ricevute dalla sua unità militare Akhmat. I siti precisano che non è chiaro come i veicoli di produzione cinesi siano arrivati nella Federazione russa, precisando che potrebbero essere stati consegnati attraverso Paesi terzi, forse anche senza il consenso o la conoscenza di Pechino, che ufficialmente non fornisce armi a Mosca.