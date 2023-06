Il sentimento di forte orgoglio per un gruppo capace di andare oltre le avversità, ma anche il gelo nei confronti della società per la mancanza di una figura di riferimento tra campo e scrivania. José Mourinho chiude la stagione e saluta la Roma (per le vacanze) tra emozioni contrapposte. C’è una finale persa ai rigori contro il Siviglia, c’è un campionato chiuso con una vittoria che vale nuovamente la qualificazione all’Europa League. Ora tutto il popolo giallorosso si chiede cosa farà il suo condottiero: il pessimismo delle scorse settimane, però, ha lasciato spazio a una crescente speranza che Mou, alla fine, resti nella Capitale.

“Stiamo parlando spesso di una situazione che, se guardiamo quello che ha detto l’allenatore e che abbiamo detto noi, è più chiara di quello che sembra”, ha detto il general manager della Roma Tiago Pinto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Roma-Spezia. L’incontro chiarificatore tra Mourinho e la proprietà, i Friedkin, ancora non c’è stato. Ma il messaggio del tecnico è arrivato già, forte e chiaro. L’allenatore portoghese, sotto contratto fino al giugno 2024, probabilmente sa che verrà accontentato. Arriverà una figura capace di fare “l’uomo di comunicazione”, per usare le stesse parole di Mou. Molto dipenderà pure dal mercato, anche se i paletti del Financial Fair Play restano, come ha ricordato lo stesso Tiago Pinto.

Intanto, però, i segnali dicono che Mourinho per ora vuole restare. C’è il labiale del discorso fatto alla squadra a Budapest dopo la finale persa. “Io resto qua per voi, io resto qua. Punto e basta”, avrebbe detto ai giocatori raccolti a cerchio sul campo, secondo le interpretazioni più diffuse. E poi c’è il gesto fatto domenica sera all’Olimpico, quando Mou ha fatto un giro di campo e salutato i tifosi presenti sugli spalti dell’Olimpico. In alcuni video si vede l’allenatore fare alcuni gesti con le mani, che i giallorossi hanno interpretato come un chiaro “io resto qui”. Questa è la sua volontà attuale, anche se Mourinho è capace di altri colpi di scena.