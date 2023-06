“Truffati” due volte, una dietro l’altra, nel centro di Milano. Questa la denuncia via social da parte di una coppia di turisti in vacanza nel capoluogo lombardo. Il video – pubblicato lo scorso ottobre e che conta 3.3 milioni di visualizzazioni su TikTok – è stato ripreso in questi giorni dalla popolare pagina @MilanoBellaDaDio. Cos’è accaduto ai due giovani turisti? “Per tua informazione: se vieni a Milano sappi che ci sono truffatori letteralmente ovunque”, l’esordio nel video. Poi il racconto dettagliato: “Siamo stati truffati due volte. La prima eravamo al Duomo, un posto davvero bello dove scattare fotografie e questo tizio viene da noi e ci dice: ‘Dai, vi faccio una foto per 3 euro‘. E noi gli abbiamo detto di sì, perché no? Quindi inizia a fotografarci e a dirci: ‘Spostatevi più in qua’, ‘Adesso guardate di qua’, “Meglio così’ etc. e poi ci manda 10 foto e ci chiede 30 euro. E noi gli abbiamo detto di no, che volevamo solo una foto a 3 euro, che non c’era bisogno che ce le mandasse tutte. Ma lui ha detto che ormai le aveva fatte e dovevamo pagarlo. Quindi ci ha invitati ad andare con lui allo sportello del bancomat, dove non c’era nessuno. Ovviamente gli abbiamo detto che non lo avremmo pagato”.

In seguito Shauna Nicole ha continuato a spiegare l’altro antipatico episodio capitato a Milano. Mentre camminavano fuori dal Castello Sforzesco, un uomo si è avvicinato loro e ha messo sulla spalla della ragazza un braccialetto portafortuna, dicendole: “Prendilo gratis, bella ragazza. Siete una bellissima coppia“. Lei lo ha assecondato e poi, poco dopo, ecco la richiesta dei soldi. Quindi la titkoker ha concluso, lanciando l’allarme: “Se vieni a Milano, fai attenzione ai truffatori”. “Vabbè ma le foto e i braccialetti sono proprio la base”, ha scritto un ragazzo sotto al post Instagram di @MilanoBellaDaDio. E ancora altri commenti: “Va be ma questi dove ca**o hanno vissuto fino ad oggi, nel bosco incantato delle fate?”, “Dormite in piedi!”. Qualcun altro, invece, ha scritto: “Non è che a Londra sia tanto meglio”. E quindi? Ci dovrebbe rincuorare?