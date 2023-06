Un primo botto, poi una seconda esplosione più forte, quindi l’incendio che avvolge il palazzo in una grande nuvola nera. Sono scene di panico quelle che arrivano da Roma, dove in via Edoardo d’Onofrio, in zona Colli Aniene, è andato a fuoco un palazzo in ristrutturazione. C’è almeno un morto, un ragazzo il cui corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco sulle scale del palazzo: con ogni probabilità è morto asfissiato dal fumo sprigionatosi in seguito all’incendio. Altre 17 persone sono invece rimaste ferite: sette, rimaste ustionate di cui tre in modo grave, sono state trasportate nel reparto specializzato dell’ospedale Sant’Eugenio, altre 10 accusano sintomi da intossicazione da fumo e sono state trasferite al Policlinico Umberto I.

Le fiamme hanno coinvolto 7 piani e tre scale dell’edificio. L’incendio – a quanto si è appreso da fonti dei soccorritori – sarebbe partito da un’auto che era parcheggiata sotto l’edificio, dove si stanno svolgendo dei lavori di ristrutturazione. Le fiamme della vettura avrebbero innescato l’esplosione di alcune bombole di acetilene presenti nel cantiere che a sua volta avrebbero coinvolto anche l’impalcatura.

Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco e la polizia. Sono presenti anche medici e soccorritori con le bombole d’ossigeno e viene allestito un mini pronto intervento. Il Comune di Roma ha già avvisato che il palazzo è “inagibile” e che ci saranno “oltre cento sfollati”. Per accogliere gli sfollati il Municipio IV sta allestendo due tendopoli, una all’Istituto Croce e l’altra al Palalevante, come spiega il presidente Massimiliano Umberti. “Un disastro – scrive in un altro post – Abbiamo aperto l’unità di crisi”.

“Dobbiamo ancora chiudere l’intervento – ha spiegato il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Alessandro Paola – Stiamo facendo delle verifiche per vedere se ci fosse ancora qualcuno all’interno e successivamente faremo un controllo accurato su tutti gli appartamenti”. Quanto alle cause, il comandante ha sottolineato che “al momento non è ancora possibile stabilire da dove sia partito l’incendio” e ha confermato che ci sono state due-tre esplosioni prima che le fiamme avvolgessero l’impalcatura dello stabile, sul quale erano in corso lavori di ristrutturazione.