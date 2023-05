Paola Egonu torna in Italia per giocare con la Vero Volley Milano, dopo l’esperienza di un anno in Turchia con il Vakifbank Istanbul: l’opposto azzurro è entusiasta di essere tornata, addirittura “più emozionata che a Sanremo“, afferma. Il concetto è molto chiaro, l’Italia le è mancata: “È bello tornare a casa”. L’ex giocatrice di Conegliano e Novara analizza il suo cambiamento dopo la stagione all’estero, coronata dalla vittoria della Champions: “È stato un anno interessante, di crescita – dice – e sono fiera di aver avuto il coraggio di andare a fare questa esperienza. Sono più matura: credo che capiti a pochi la possibilità di giocare in un club come il Vakifbank con ragazze forti come atlete e a livello umano. È stato un onore lavorare con Guidetti e lo staff. Poi come persona questa avventura mi ha dato leggerezza, mi ha dato tanto”.

La novità più importante è il ritorno di Egonu anche con la Nazionale italiana, allenata dal tecnico Davide Mazzanti. Per lei niente Volleyball Nations League, poiché le sue compagne sono già partite: “Il rientro è fissato poco prima degli Europei. Farò qualche ritiro, ma ci vedremo lì. Per la VNL non credo di giocare, ancora non è stato confermato”. La 24enne ha scelto di giocare nuovamente in Italia, dove tutto è cominciato con la maglia del Club Italia: “A Milano è iniziato tutto. Oltre che vincere, come gli altri anni, puntiamo a divertirci, a creare un bel gruppo e ad avere l’appoggio di tutti. Un sacco di ragazzi e ragazze si innamoreranno di noi e spero vorranno seguirci“. La Egonu, infine, non si è sbilanciata sull’obiettivo stagionale con la Vero Volley e non ha pronunciato la parola “scudetto“: “L’obiettivo c’è, ma non dico nulla. Ci vediamo in campo!”, ha concluso l’opposto.