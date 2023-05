“La frenata didopo la sconfitta alle Comunali e gli appelli all’unione lanciati da? Le alleanze si costruiscono nel tempo, dal basso, come a Napoli dove sosteniamo insieme il sindaco Gaetano Manfredi. Bisognaper identità e programmi seri. Questo può diventare anche un modello nazionale. LeA rivendicarlo è, ex presidente della Camera dei deputati e presidente del comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle, a Roma per il sit-in insieme alla famiglia Regeni, per l’udienza di fronte al gup