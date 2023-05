È arrivata nel porto di Bari la nave Geo Barents, l’imbarcazione di Medici senza frontiere (Msf) con a bordo 605 migranti soccorsi nei giorni scorsi in mare, al largo della Sicilia. Tra loro ci sono 151 minori (111 senza accompagnatori, in 20 hanno meno di 13 anni) e 11 donne. Provengono da Siria, Bangladesh, Palestina, Egitto, Pakistan e i casi sotto osservazione dal punto di vista clinico sono 24 di cui 14 più urgenti. Durante le operazioni di sbarco è stata data precedenza a questi casi, poi ai minori e alle donne.

Oltre a sei ambulanze e a personale medico sono stati messi a disposizione otto posti letto per i minorenni nelle pediatrie degli ospedali San Paolo di Bari, ad Altamura, Corato e Monopoli. E sono stati allertati i reparti di ortopedia, oculistica e medicina per la presa in carico degli adulti. Anche il Policlinico di Bari ha predisposto il servizio di assistenza sanitaria per i minori.