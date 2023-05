In casa Ferrari piove sul bagnato. Anche se a questo punto la scuderia di Maranello farà il tifo proprio per la pioggia, che rappresenta l’unica speranza di vedere una Rossa sul gradino più alto del podio nel Gp di Monaco. Dopo una qualifica non esattamente esaltante, infatti, per Charles Leclerc in serata è arrivata un’altra notizia terribile: ha ricevuto una penalità di tre posizioni in griglia al Gran Premio di Montecarlo per aver bloccato il rivale della McLaren Lando Norris durante la Q3 di sabato. Il monegasco si era piazzato terzo, dietro Max Verstappen della Red Bull e Fernando Alonso dell’Aston Martin, ma ora scenderà in sesta posizione, promuovendo l’Alpine di Esteban Ocon, l’altra Ferrari del compagno di squadra Carlos Sainz e la Mercedes di Lewis Hamilton. Le sue chance, anche solo di salire sul podio, sono minime: servirebbe appunto una gara pazza, servirebbe la pioggia.

In un’indagine post-qualifiche, che includeva un confronto con entrambi i piloti coinvolti, un’analisi approfondita di dati, riprese video e messaggi radio, i commissari hanno stabilito che Leclerc aveva ostacolato Norris durante la fase finale del Q3. “Leclerc aveva terminato il suo ultimo giro della Q3 ed era nel complesso dalla curva 4 alla curva 10”, si legge nel rapporto dei commissari. “Norris ha fatto un giro veloce e ha trovato Leclerc nel mezzo del tunnel ed è stato chiaramente ostacolato. Entrambi i piloti hanno convenuto che c’era poco che Leclerc avrebbe potuto fare in sicurezza nel tunnel per evitare di ostacolare Norris, data la difficoltà di visione dovuta alla luce che entra nel tunnel e al cambio di linee da un lato all’altro”, si legge nella nota. Questa considerazione però non ha evitato la penalizzazione.

Leclerc aveva fatto una grande qualifica piazzando una nervosa SF-23 in terza piazza a 106 millesimi dalla pole. Tutto inutile. “Ho fatto di tutto per mettermi sulla sinistra, il timing era molto difficile da gestire per me – ha raccontato Leclerc – Sotto il tunnel non si vede molto negli specchietti, ho fatto tutto il possibile appena ho avuto l’info mi sono messo sulla sinistra”. Una spiegazione che non ha convinto i commissari e che complica tremendamente la corsa del monegasco. Anche se l’incognita meteo potrebbe mescolare ulteriormente le carte in tavola: il via del Gran Premio è fissato alle ore 15.