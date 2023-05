“Siamo qui perché il diritto alla sanità è messo a rischio da politiche scellerate di destra che stanno portando a privatizzare – afferma Chiara Appendino ex sindaca di Torino oggi parlamentare Cinque Stelle alla Marcia della Salute – non abbiamo imparato le lezioni del Covid, con liste d’attesa e persone che spesso sono in difficoltà e non posso rivolgersi al privato. Quindi denunciamo questo. Siamo il governo che ha gestito la pandemia, che ha portato la spesa sulla sanità a crescere oltre il sette per cento, mentre questo governo ci riporta con i tagli al sei per cento e non spende neanche i soldi del Pnrr che sono 15 miliardi per la sanità”.