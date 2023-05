La solidarietà dell’Europa “si è già dimostrata dal fatto che si è già attivato il meccanismo europeo di Protezione Civile” e nove stati membri “hanno già offerto le loro disponibilità” e dunque “ci sono già segnali concreti di solidarietà dal punto di vista europeo”. Così la premier Giorgia Meloni, intervenendo in un punto stampa congiunto a Bologna con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Rispondendo a un giornalista presente in sala, Meloni stizzita, ha parlato del futuro commissario alla ricostruzione: “Sul tema del commissario sono molto colpita che sia questo il tema che vi sta a cuore mentre ci sono ancora i funerali delle persone. Diciamo che il mio principale problema non è chi spende i soldi ma trovarli“, ha spiegato. Quindi la “critica” è stata rivolta anche ai governatori del centrodestra: “Sono loro che sollevano il problema? Vale anche per loro”. “Mi pare che l’abbiate sollevato bene anche voi”, ha aggiunto rivolta sempre ai giornalisti.