Dopo anni di tensioni, pace sembrava fatta tra la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, e la sua ex compagna, la showgirl Laura Freddi. Il verbo al passato, in questo caso, è d’obbligo perché proprio in queste ore le due donne si sono lanciate frecciate a distanza. La showgirl, infatti, per levarsi le malelingue che dagli anni ’90 la seguono, in un’intervista rilasciata a Donna Glamour ha affermato: “Ho conosciuto Paolo durante Non è la Rai. Lui non era famosissimo e io stavo cominciando a diventare nota. Eravamo tutti e due giovani e innamorati. Qualcuno ha provato a malignare sul nostro rapporto ma non ci è riuscito, visto che io ho deciso di non stare più con Paolo nel momento in cui raggiungeva l’apice del suo successo“. Parole che non sono passate inosservate a Sonia che, ridendo, ha risistemato i ruoli delle due “regine” riportando nelle sue stories Instagram parte dell’intervista e precisando: “Beh… l’apice del successo lo ha raggiunto con me”; “Comunque non era proprio sconosciuto prima”