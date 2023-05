Non è tutto oro quello che luccica, sopratutto quando si guarda al dietro le quinte di coppie mediaticamente esposte come quelle reali. Che il principe del Galles e la moglie Kate Middleton siano sempre impeccabili in pubblico nessuno lo può mettere in discussione, ma a porte chiuse volerebbero gli stracci. Anzi, i cuscini. A rivelare il retroscena privato della futura coppia reale inglese sarebbe il libro “Gilded Youth. An intimate History of Growing Up in the Royal Family” scritto da Tom Quinn, autore di diverse pubblicazioni legate alla corona britannica.

Le indiscrezioni contenute nel libro dimostrerebbero che, come ogni coppia qualunque, anche quella dei principi del Galles deve fare i conti con scatti d’ira e liti furenti. Ci sarebbero testimonianze raccolte tra lo staff del palazzo a garantirlo che parlano di “litigi incredibili tanto da lanciarsi reciprocamente i cuscini“. Il peggiore tra i due sarebbe William, un carattere fumantino e pronto ad accendersi con poco.

Kate, al contrario, avrebbe “una calma buddista”, scrive Quinn. A ben guardare, tra le pagine del libro-sfogo del fratello Harry, qualche accenno agli scatti di rabbia del futuro re, in realtà, non manca. In particolare il Minore, the Spare, ha fatto cenno ad un episodio avvenuto nel 2019, durante il quale William lo avrebbe aggredito fisicamente, durante una lite. Ma quali fratelli non litigano mai? L’unica persona in grado di gettare acqua sul fuoco oggi sarebbe comunque Kate. Le testimonianze raccolte da Quinn a Kensington Palace dimostrerebbero che la Middleton sarebbe costretta a trattare il marito come “se fosse il quarto figlio”. Solo così tornerebbe la pace tra le mura domestiche.

Ancora, i due, nell’intimità, anziché usare soprannomi affettuosi e tipici del linguaggio di una coppia amorevole, si sarebbero affibbiati dei nomignoli davvero spietati. Lei lo chiamerebbe “baldly” riferendosi ai pochi capelli rimasti sulla testa del marito, mentre lui risponderebbe con “Duchess of Doolittle” sbeffeggiando il video di YouTube nel quale lei, 12enne, cantava come Audrey Hepburn, protagonista di My Fair Lady. Dopo 11 anni di matrimonio nessuno, quindi, pare essere immune agli screzi di coppia, nemmeno se dotato della famosa aplomb inglese..