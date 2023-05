Al Bano contro Damiano dei Maneskin. “Fare proselitismo della cannabis non mi sembra una buona idea. Dare esempi di distruzione non è il massimo. La droga equivale a distruzione e vale anche per lo spinello”. Queste le parole del cantante di Cellino San Marco sul leader della famosissima band. Ma cosa ha fatto Damiano? Ha postato una foto nudo (l’ennesima) con una didascalia nella quale parla di “joints”. ”Ognuno della sua vita può fare quello che vuole però è un peccato, soprattutto se sei un personaggio pubblico perché invogli chi ancora è inesperto a fare uso di cannabis”, ha aggiunto Al Bano.

E in queste ore si parla del cantante anche per via di una sua tappa a Firenze. Il motivo? Mentre aspettava il tram, un automobilista lo ha riconosciuto: nel filmato virale si vede Al Bano girarsi e produrre qualcosa come un “aaahhhh”. Il conducente della macchina lo fotografa. Tantissimi i commenti, il più creativo probabilmente “Al Binario“. E ieri sera su Canale 5 è andato in onda lo show per gli 80 anni del cantante di Cellino San Marco.