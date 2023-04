“Facciamo cose a tre”. Paolo Bonolis parlando di Sonia Bruganelli e Laura Freddi spiazza tutti con la sua solita ironia nel corso dell’intervista che Pio e Amedeo gli fanno nell’ultima puntata di Felicissima sera in onda il 7 aprile su Canale 5. I due comici pugliesi rivisitano il format de Il senso della vita, famoso programma condotto dallo stesso Bonolis, che per l’occasione diventa Il Non Senso della vita e gli pongono domande a partire da alcune foto.

LA ‘RIVELAZIONE’ SU LAURA FREDDI E SONIA BRUGANELLI – La prima lo vede insieme a Licia Colò, collega con cui ha condiviso l’esperienza di Bim Bum Bam. “Hai mai dato una botta a Licia Colò?” chiedono Pio e Amedeo al loro ospite, “Che ne so, voi dello spettacolo vi accoppiate sempre tra di voi”. Bonolis non esita e risponde: “A Licia Colò no”. Le cose però cambiano quando sullo schermo viene proiettata una seconda immagine che lo ritrae insieme a Laura Freddi, sua storica ex fidanzata. Prima ancora che i padroni di casa aprano bocca, infatti, il conduttore commenta: “Qui sì!”. Pio ironizza sulla showgirl: “Ciao Laura, insegna agli angeli a presentare, a ballare…”, e tocca ad Amedeo ricordargli che Laura Freddi è viva e vegeta e che lo scorso anno ha sostituito momentaneamente Sonia Bruganelli, moglie di Bonolis, al Grande Fratello Vip: “Ma come hai fatto a farle diventare amiche?”, chiede Amedeo. “Eh facciamo cose a tre” scherza il conduttore di Avanti un altro!.

IL CORTEGGIAMENTO DI FREDDIE MERCURY – Nel corso dell’intervista c’è spazio anche per ricordare un aneddoto che riguarda Freddie Mercury. Il leader dei Queen corteggiò, senza successo, Paolo Bonolis, che racconta: “C’era una partita di beneficenza tra i personaggi dello spettacolo italiani e quelli inglesi […] Freddie Mercury scelse me. Siamo stati a chiacchierare e poi mi ha fatto capire che sarebbe stata una felicissima sera. Mi ha chiesto: ‘Dopo che fai?’”. Malgrado il due di picche ricevuto da Bonolis, Mercury si mostrò ugualmente generoso con lui: “Mi ha mandato due biglietti omaggio un anno dopo per andare al concerto di Wembley”.

IL MATRIMONIO TRA PAOLO BONOLIS E SONIA BRUGANELLI – Infine la foto della Bruganelli diventa il pretesto per tornare sulla tanto discussa gestione del loro matrimonio. Nei mesi scorsi, infatti, più volte i coniugi hanno rivelato di dormire separati e di stare allargando la casa proprio per avere ognuno i propri spazi. Pio chiede a Bonolis di descrivere la relazione con la moglie usando il titolo di uno dei suoi programmi tra Tira e molla, Affari tuoi e Avanti un altro. “Tira e molla” replica il conduttore, e Amedeo lo stuzzica chiedendo se malgrado le distanze che tengono in casa facciano ancora “bim bum bam”. “Sì, io però faccio il pupazzo” chiosa Paolo Bonolis.