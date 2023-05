Bis di medaglie d’oro per Sofia Raffaeli agli Europei 2023 di ginnastica ritmica a Baku, in Azerbaigian. Dopo l’argento nell’all around di venerdì, la ginnasta italiana ha trionfato nella palla e nelle clavette, vincendo entrambe le discipline. La 19enne ha raggiunto il punteggio di 33.650 nella palla, superando la bulgara Nikolova e l’azera Aghamirova, e si è poi ripetuta nelle clavette, con il punteggio di 33.000 che le ha permesso di lasciarsi alle spalle Boryana Kaleyn con 32.450 e Ekaterina Vedeneeva con 31.700. Ottava posizione per l’altra italiana in gara, Alexandra Argiugiuculese.

Raffaeli sta proseguendo il suo cammino storico nella ginnastica ritmica: l’azzurra è reduce da un Mondiale 2022 in Bulgaria praticamente perfetto, con 4 medaglie d’oro (alla palla, al cerchio, nastro e all around) e una di bronzo (clavette). Agli Europei di Tel Aviv dell’anno scorso ha ottenuto due medaglie d’oro, al cerchio e alle clavette, mentre ha conquistato l’argento nella palla. Nella giornata di domenica 21 maggio il programma degli Europei prosegue con le finali attrezzi a squadre.