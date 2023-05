Qualche mese fa la coppia era apparsa più unita e complice che mai nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. L’assenza della compagna al matrimonio del figlio di lui aveva però iniziato a far nascere sospetti. Poche ore fa è arrivata la notizia della loro rottura, data proprio da Ezio Greggio.

Lui e Romina Pierdomenico si sono lasciati. Modella, ballerina, soubrette, speaker radiofonica di classe 1993, Pierdomenico ha esordito in tv come tentatrice a Temptation Island, poi è stata e corteggiatrice a Uomini e Donne, successivamente ha fatto parte del corpo di ballo di Colorado ed è stata valletta di Ezio Greggio a La sai l’ultima?. Dal dal 2022 conduce un programma radiofonico su Radio 105.

La sua relazione con Greggio è durata 5 anni con una convivenza a Montecarlo. La separazione è avvenuta in modo sereno e pacifico come si può notare dalle parole del conduttore 69enne sui social: “La storia è diventata una grande amicizia, sono stati 5 anni indimenticabili. W Romina” e poi a Novella 2000: “Non è successo nulla, nessun problema ma ognuno ha prospettive diverse per il proprio futuro. Finita la storia, ma siamo in ottimi rapporti, grande amicizia, come hai visto è venuta anche al mio festival. Rapporto aperto e sereno”.