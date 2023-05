La Guardia Costiera per il dipartimento della Protezione Civile è impegnata in queste ore nelle attività di soccorso per popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna. I 3 team di operatori subacquei della Guardia Costiera provenienti da San Benedetto del Tronto e Genova, che stanno operando in queste ore, hanno tratto in salvo 28 persone e diversi animali. I sub stanno provvedendo anche alla distribuzione di viveri e medicinali urgenti salvavita.