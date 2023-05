Holger Rune fa il colpaccio agli Internazionali di Roma. Il danese ha superato Novak Djokovic e, complici le sconfitte di Alcaraz e Sinner, diventa così uno dei favoriti alla vittoria sulla terra rossa del Foro Italico. Il 20enne ha battuto il serbo per 6-2 4-6 6-2 al termine di un match interrotto per la forte pioggia nel secondo set. Per Rune si tratta della seconda vittoria consecutiva su Djokovic, già sconfitto nel Masters di Parigi lo scorso novembre.

Il numero 7 dei ranking Atp affronterà in semifinale il vincitore tra Casper Ruud e Francisco Cerundolo, che ha battuto Sinner nel turno precedente. Adesso, tra i possibili vincitori degli Internazionali di Tennis c’è quindi proprio il classe 2003, che sta continuando a sorprendere tutti gli addetti ai lavori.

Rune è reduce da una vittoria all’Open di Monaco e dalla finale del Masters 1000 di Montecarlo, persa contro Andrej Rublev. Il danese è nel periodo di forma migliore della sua carriera e vuole dimostrare di essere all’altezza degli altri tennisti in top 5, come Medvedev, Tsitsipas e Ruud, tutti e tre suoi possibili avversari nelle fasi finali del torneo di Roma.