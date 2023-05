Il favorito per la vittoria sulla terra rossa del Foro Italico perde a sorpresa contro il numero 135 del mondo Fabian Marozsan, che trionfa sul Centrale di Roma due set a zero, con il punteggio di 6-3, 7-6. Contro tutti i pronostici, l’avventura italiana di Carlos Alcaraz si ferma soltanto al terzo turno, dopo la vittoria su Ramos-Vinolas. Lo spagnolo, attualmente numero 2 del mondo ma già certo di diventare numero 1 alla fine degli Internazionali di Tennis, subisce incredibilmente il gioco spettacolare di Marozsan.

L’ungherese esprime il suo tennis senza paura e mette Alcaraz continuamente in difficoltà con le sue palle corte: Marozsan, finora praticamente uno sconosciuto nei tornei che contano, si porta avanti di due break nel primo set e chiude 6-3 tra smorzate, volée, pallonetti e tanti vincenti con il dritto. Nel secondo set l’espressione del campione di Madrid 2023 dice tutto: in vantaggio sul 3-2, il suo sguardo verso il pubblico, probabilmente verso il suo angolo, sembra denotare un’impotenza da parte sua, dopo l’ennesima palla corta meravigliosa di Marozsan. Il contro-break sul 4-4 ridà allo spagnolo una minima speranza di rimettere in piedi l’incontro, ma l’ungherese è in giornata e per Alcaraz non c’è nulla da fare. Capitola al tie break.

Prima di questo match, molto probabilmente nessuno sapeva chi fosse Fabian Marozsan. Il 23enne ha dimostrato di avere dei colpi potenti da fondo campo, un ottimo gioco a rete e un tempismo fenomenale nel decidere quando stroncare il ritmo con le sue smorzate. In stagione l’ungherese ha partecipato ai Challenger italiani di Cagliari e Roma, senza andare però oltre gli ottavi di finale: prima, una finale contro Fucsovics all’Open di Bratislava e la vittoria del Challenger di Antalya. Marozsan diventa il terzo giocatore al mondo, dopo Jannik Sinner e Daniil Medvedev, a battere Carlos Alcaraz nel 2023. Il classe ’99 approda agli ottavi di finale, dove incontrerà Borna Coric.