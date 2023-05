Il cadavere di Viviana Serra, avvocatessa e giornalista 49enne, è stato ritrovato all’interno della sua abitazione di Civitavecchia. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, la donna non era reperibile da martedì: mercoledì una sua amica, allarmata dal silenzio, ha dato l’allarme. I vigili del fuoco hanno forzato il portone d’ingresso (che era chiuso dall’interno), e hanno ritrovato il corpo disteso per terra, in bagno. “Non lo vedremo più. Non vedremo più lo splendido e contagioso sorriso di Viviana Serra. Viviana se ne è andata questa mattina, lasciando attoniti quanti la conoscevano. E noi la conoscevamo da tanto tempo, da almeno un quarto di secolo”: sono le parole, affidate ad un post di Facebook, con cui la salutano i suoi colleghi di Trc, il giornale web locale per cui lavorava. La morte improvvisa di Serra, che lascia una figlia 17enne, ha destato sconcerto anche nell’intera comunità di Civitavecchia. Aveva infatti iniziato a lavorare nella sede di Trc in via Sardegna poco più che una ragazzina, con una serie di “apparizioni caratterizzate e valorizzate da un unico comune denominatore: il suo straordinario sorriso“.

Solo il giorno prima la giornalista – che aveva collaborato anche con le testate locali La Provincia e Civonline ed era stata conduttrice del tg locale – scriveva sui social “La vita è bellissima”. Ma l’ipotesi avanzata dagli investigatori è quella del suicidio, visto che negli ultimi tempi, – a quanto pare – la donna soffriva di depressione. I colleghi parlano di “fragilità che negli ultimi tempi si erano ulteriormente accentuate al punto che anche le sue apparizioni televisive erano diventate intermittenti. Ma Viviana”, continuano, “era comunque parte integrante della nostra famiglia e le ultime interviste erano state realizzate non più di venti giorni fa. Poi, questa mattina, la terribile notizia. Una nostra iniziale incredulità, spazzata via qualche minuto dopo, purtroppo, dalla conferma. E un senso assoluto di vuoto dentro di noi. Per la perdita di un’amica che avrebbe potuto avere ancora tanto dalla vita. Per un altro pezzo della storia di Trc che vola via, e che adesso, magari, è in compagnia di altri personaggi, tutti da ricordare, che hanno scritto pagine più o meno importanti dell’avventura della nostra famiglia. Ciao Viviana e un affettuoso abbraccio alle persone a Te care. E continua, da lassù, a regalarci il tuo splendido sorriso“.

Se hai bisogno di aiuto o conosci qualcuno che potrebbe averne bisogno, ricordati che esiste Telefono amico Italia (0223272327), un servizio di ascolto attivo ogni giorno dalle 10 alle 24 da contattare in caso di solitudine, angoscia, tristezza, sconforto e rabbia. Per ricevere aiuto si può chiamare anche il 112, numero unico di emergenza. O contattare i volontari della onlus Samaritans allo 0677208977 (operativi tutti i giorni dalle ore 13 alle 22).

Foto tratta dal profilo Facebook di Viviana Serra