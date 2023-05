Il motociclista ha cercato di mettersi in salvo, ma un altro collega lo ha investito: non c’è stato scampo per Davide Rolando, 47enne pilota di moto piemontese che nel pomeriggio di domenica 7 maggio è morto nel corso delle prove libere al Cremona Circuit di San Martino del Lago. Come riporta Torino Today, durante la gara Rolando è caduto con la sua Bmw1000 e ha provato ad allontanarsi dal punto in cui era avvenuta la caduta: mentre tentava di spostarsi, è stato investito da un altro motociclista ed è morto sul colpo.

Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorritori, ma i tentativi di rianimare il 47enne sono stati vani. Intorno alle 16.40 è stato dichiarato il decesso. I carabinieri si sono recati in pista per acquisire tutti gli elementi necessari a ricostruire i fatti, documentati dal sistema di telecamere interno del circuito. I famigliari hanno trasportato la salma a Torino. Dal 2017, Davide Rolando correva nella categoria “Race attack“. L’anno scorso sulla stessa pista erano morti altri due piloti.