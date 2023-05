Qualifica caotica e dal sapore dolceamaro al Gran Premio di Miami per la Ferrari. Carlos Sainz scatterà infatti terzo – migliore posizione sulla griglia di partenza di questo inizio di 2023 – mentre Charles Leclerc dovrà schierarsi in quarta fila, sulla settima piazzola, dopo essere finito contro le barriere in curva 7 nel corso del suo secondo tentativo in Q3. Proprio il monegasco, che aveva mostrato di potersi giocare la pole position al pari del compagno di squadra, ha involontariamente ridotto per tutti il Q3 ad un unico tentativo. Ad aggiudicarsi la pole position è stato quindi il messicano Sergio Perez con la sua Red Bull: al secondo posto si è classificato poi lo spagnolo Fernando Alonso (Aston Martin), seguito appunto dal connazionale Sainz.

La corsa odierna si arricchisce dunque di variabili che promettono grande spettacolo: se da una parte Carlos cercherà di portare a casa il primo podio della sua stagione, Charles sarà chiamato a rimontare da dietro, in compagnia degli avversari di sempre, Verstappen, ma anche Lewis Hamilton (13°) e George Russell, che scatterà sesto davanti al monegasco. Non si escludono nemmeno condizioni meteo mutevoli, con temporali che potrebbero colpire il circuito rendendo ancora più insidiose le condizioni dell’asfalto del Miami International Autodrome: “Stava venendo fuori veramente una qualifica interessante e ho la sensazione che avrei potuto lottare anche per qualcosa di più, ma questa terza posizione non è da buttare. Per Charles si è trattato di un momento poco fortunato ma sono cose che possono capitare e domani torneremo a spingere al massimo”, ha dichiarato Sainz. “La gara, certo, non si prospetta facile, inoltre bisognerà tenere sempre un occhio sulle condizioni meteo. Domani però vogliamo giocarci le nostre carte per portare a casa un risultato importante”, ha aggiunto lo spagnolo. E non è tardato ad arrivare anche il ‘mea culpa’ di Leclerc: “Ho spinto troppo nel mio secondo tentativo in Q3 e non cerco scuse. Partiremo dalla settima posizione domani e il meteo potrebbe rimescolare le carte. Spero in una gara pulita nella quale cercherò di riportarmi nelle prime posizioni del gruppo”, ha detto. L’appuntamento è alle 21:30 ora italiana.

LA GRIGLIA DI PARTENZA – 1. Sergio Perez (Mex) Red Bull 1’26”841 alla media di 224,354 km/h 2. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 1’27”202 2a fila 3. Carlos Sainz (Esp) Ferrari 1’27”349 4. Kevin Magnussen (Dan) Haas 1’27”767 3a fila 5. Pierre Gasly (Fra) Alpine 1’27”786 6. George Russell (Gbr) Mercedes 1’27”804 4a fila 7. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 1’27”861 8. Esteban Ocon (Fra) Alpine 1’27”935 5a fila 9. Max Verstappen (Ned) Red Bull 1’27”363 10. Valtteri Bottas (Fin) Alfa Romeo 1’27”363 6a fila 11. Alexander Albon (Gbr) Williams 1’27”795 12. Nico Hulkenberg (Ger) Haas 1’27”903 7a fila 13. Lewis Hamilton (Gbr) Mercedes 1’27”975 14. Zhou Guanyu (Chn) Alfa Romeo 1’28”091 8a fila 15. Nyck De Vries (Ned) AlphaTauri 1’28”395 16. Lando Norris (Gbr) McLaren 1’28”394 9a fila 17. Yuki Tsunoda (Jpn) Alpha Tauri 1’28”429 18. Lance Stroll (Can) Aston Martin 1’28”476 10a fila 19. Oscar Piastri (Aus) McLaren 1’28”484 20. Logan Sargeant (Usa) Williams 1’28”577