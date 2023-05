La domanda così, a bruciapelo: “Where is Puglia?”. Dov’è la Puglia? Facile risponde ma non senza emozione se a chiederlo a il Principe William. Già, perché il figlio di Re Carlo III e Lady Diana, ieri mattina 5 maggio, si è concesso un bagno di folla e tra i tanti presenti a Londra per l’incoronazione di suo padre, tra cui molti italiani. Proprio ad una ragazza italiana, Alessia Palmisano, il Principe ha chiesto dove fosse la Puglia. Lei: “Bari, Taranto… Nel Sud dell’Italia“. Il video, postato su TikTok, è diventato subito virale. E la presenza di William tra la gente mostra ancora una volta come lui e Kate Middleton abbiano intenzione di dare un volto più giovane e più vicino alle persone alla monarchia britannica.