Una breve digressione è necessaria, perché parlando di ricette suggerite da personaggi del mondo dello spettacolo e che hanno a che fare con una carne bianca, il pensiero vola inesorabile al “petto di pollo alla Canalis” e riporta a galla una verità taciuta a lungo: si trattava di una ricetta fake. È stata la stessa showgirl a chiarirlo, ormai due anni fa (tanti ma nulla confronto a quelli in cui la “leggenda” è rimasta in vita): “Ma poi se l’è inventato Diva e Donna. Non mi hanno mai chiesto una ricetta altrimenti avrei proposto una pasta ai frutti di mare… più dignitosa!“. Tocca dunque fare i conti con la realtà e la realtà vede l’ingresso di un nuovo piatto a base di carne bianca perfetto per chi sta attento alla linea e anche più gustoso: tacchino marinato nel limone con curry e peperoncino. oa propone Michelle Hunziker in una story su Instagram ed è un buon suggerimento per chi vuole restare in forma. Non è l’unico piatto di quello che chiama “hunzimenu“: dopo, un risotto con asparagi bianchi. “Il segreto sta nella quantità e nella qualità del cibo che ingerite”, spiega Hunziker. E i suoi consigli sono molto apprezzati.